Hulajnogi w Żorach. Wypożyczysz na Starym Mieście i w Parku Cegielnia

Hulajnogą po Żorach

Korzystanie z elektrycznych jednośladów polskiej marki blinkee.city jest już możliwie w ponad 35 miastach w Polsce. Wśród nich są Żory. Pojazdy Blinkee można też spotkać za granicą m.in. w Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Hiszpanii i Czechach.

Do obsługi hulajnogi wystarczy aplikacja do zarządzania przejazdami, dostępna w sklepie App Store oraz Google Play. By korzystać z usługi wypożyczenia elektrycznej hulajnogi należy pobrać aplikację na telefon, zapoznać się i zaakceptować regulamin oraz zarejestrować kartę płatniczą. Hulajnogi są jednoosobowe, mają ograniczenie prędkości do 25 km/h, światła LED z przodu i z tyłu, a także dwa, niezależne od siebie hamulce - elektryczny oraz intuicyjny.

Elektryczna hulajnoga umożliwia w miarę szybkie i sprawne poruszanie się po coraz bardziej zatłoczonych ulicach miast. Korzystając z nich pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie i przepisach ruchu drogowego. Uważajmy na pieszych, ale także bierzmy pod uwagę pozostałych uczestników ruchu drogowego.