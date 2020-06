Imieniny Zenaidy 5.06. Życzenia imieninowe dla Zenaidy. Kiedy są imieniny Zenaidy?

>Zenaido z Żor! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Wyślij Zenaidzie oryginalne życzenia na imieniny

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

