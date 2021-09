Impreza dla prawdziwych twardzieli w Żorach. 88 śmiałków zmierzyło się z 1/8 Ironmana. Pływają, biegną i jadą na rowerze. Zobaczcie ZDJĘCIA

Impreza dla prawdziwych twardzieli w Żorach. 88 śmiałków zmierzyło się z 1/8 Ironmana. Pływają, biegną i jadą na rowerze. Zobaczcie

To moim zdaniem najbardziej odważna setka - zwróciła się do uczestników 3. żorskiego cross triathlonu, Jolanta Hrycak, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Żory, dając sygnał do startu 88 śmiałkom, którzy podjęli rękawicę rzuconą przez żorski MOSiR i zdecydowali się wziąć udział w zawodach rozgrywanych na kąpielisku Śmieszek.

3. żorski cross triathlon tradycyjnie rozpoczął się od części "wodnej". Uczestnicy imprezy wskoczyli do wody, która jak sami mówili wcale nie była zimna. Gdy się już rozgrzali w wodzie, przesiedli się na rowery, z których zeszli i pobiegli.