Integracyjny Klub Sportowy Jeźdźcy zaprasza w swoje szeregi Robert Lewandowski

Trwa nabór do nowej sekcji dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z niepełnosprawnościami, do Integracyjnego Klubu Sportowego "Jeźdźcy", którego główną dyscypliną jest rugby na wózkach w odmianie paraolimpijskiej.