Izolatoria w sanatorium w Goczałkowicach przyjmują zakażonych z koronawirusem z woj. śląskiego. Dlaczego tam trafiają chorzy z Covid-19?

W Goczałkowicach powstały izolatoria

Znane i popularne uzdrowisko sanatoryjne w Goczałkowicach-Zdroju zmieniło się właśnie w izolatoria. Cały ośrodek przekształcono na potrzeby osób chorych na koronawirusa. Jest też wykwalifikowany personel medyczny.

W dotychczasowych budynkach sanatoryjnych przygotowanych jest ok. 120 miejsc izolacyjnych. Każdy z chorych będzie przebywał w osobnym pokoju z węzłem sanitarnym. Kierowane będą tutaj także osoby z podejrzeniem koronawirusa, od których pobrano w szpitalu pierwszy wymaz i oczekują na wynik testu. Jeżeli jest on ujemny – wracają do domu. Jeżeli jest dodatni – wówczas lekarz decyduje, czy pacjent zostaje na kwarantannie, trafia do szpitala zakaźnego lub do domu. Choć nie zawsze można dochodzić do siebie w miejscu zamieszkania.