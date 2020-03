Jack Moore nauczy nas grać na Żorskim AMOK-u Bluesowym

Na Amoku świetne warsztaty poprowadzili już m.in. Leszek Cichoński, Grzegorz Kapołka czy Krzysztof Puma Piasecki. Tym razem będzie można się czegoś nauczyć od samego Jacka Moore’a. To syn Gary’ego Moore’a, jednego z najwybitniejszych gitarzystów wszech czasów. Gary Moore zmarł w 2011 roku, jego syn jeździ po świecie proponuje publiczności wielkie utwory swojego ojca.

Wszyscy chętni do udziału w warsztatach powinni pojawić się w sobotę, 14 marca, przed godziną 12 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Wystarczy mieć ze sobą gitarę, wzmacniacz nie jest potrzebny. Nie należy obawiać się wywoływania do tablicy i stresu – Jack, podobnie jak gwiazdy poprzednich lat, poprowadzi warsztaty na luzie, ma to być swobodne spotkanie miłośników gitary. Warsztaty są bezpłatne.

Natomiast koncerty w ramach 5. Żorskiego AMOK-u Bluesowego rozpoczną się tego samego o godz. 17. Najpierw będzie bicie rekordu Żor w liczbie muzyków wykonujących jeden utwór (tym razem będzie to wielki numer Jana „Kyksa” Skrzeka „Modlitwa bluesmana w pociągu”), a dalej koncerty: Tortilla, BR Band z Bogdanem Rumiakiem na czele, czeski Retro Blues i na koniec Jack Moore z programem Tribute to Gary Moore.