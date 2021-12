Jadłodzielnia w Żorach "robi robotę". Po świętach Bożego Narodzenia pęka w szwach. Mieszkańcy chętnie dzielą się nadwyżkami jedzenia Piotr Chrobok

Święta, święta i po świętach. Jak co roku Boże Narodzenie szybko minęło. Podobnie również jak co roku ze stołów nie zniknęło w całości przygotowane jedzenie. W Żorach to, czego nie zjadły rodziny przy świątecznym stole zamiast na śmietnik trafia jednak do jadłodzielni, z której każdy może skorzystać.