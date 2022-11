Jak odkryć talent u swojego dziecka? To wyjątkowe wydarzenie dla panów z Żor OPRAC.: Robert Lewandowski

MBP w Żorach

Rodzice chcą, by ich dzieci rozwijały swój potencjał i realizowały marzenia. Dzięki temu, w przyszłości będą mogły zdobyć ciekawą pracę i spełniać się zawodowo. To jednak właśnie od rodziców zależy wiele, by stać się skutecznym opiekunem kariery swojego dziecka. Odkrywcą talentów może być tata, o czym w najbliższą sobotę można będzie przekonać się w Żorach.