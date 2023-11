Jak wygląda starter pack typowego turysty? Sandał i biała skarpeta? HIT internetu, czyli Polak na wakacjach

Światowy Dzień Turystyki

Historia tego święta

Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Tourism's contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding” („Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”).

Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.