Jak wygląda życie za kratami? Internauci odpowiadają - zobacz MEMY! W więzieniu nie jest aż tak źle?

Więzienie - nowa rzeczywistość

W więzieniu "spotykają się" ludzie z różnorodnych środowisk, trafić może tam każdy, bez względu na status materialny czy wykonywany zawód. Więc ich nastawienie do życia, innych ludzi oraz do samej kary bywa różne. Każdemu z nich przychodzi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jedni radzą sobie z tym lepiej, inni trochę gorzej. Są też tacy, którzy nie potrafią przystosować się do nowego miejsca i zupełnie innego życia.

Zakład karny to miejsce, gdzie odsiaduje się karę pozbawienia wolności za czyny, które są zakazane i niezgodne z prawem. To środowisko, gdzie jedni próbują odnaleźć się po popełnieniu błędów, a inni starają się utrzymać porządek.

Zakład karny to miejsce kontrastów - od momentów refleksji po chwile napięcia. Wielu zastanawia się czy więzienie faktycznie rehabilituje, czy jedynie izoluje osadzonych w nim winnych. Więzienie poddaje egzamin nasze społeczeństwo i system prawny, zadając pytanie, czy karanie jest drogą do naprawy i resocjalizacji czy też jedynie formą odwetu. System więzienny pozostawi wiele pytań w zakresie moralności i sprawiedliwości społecznej. W konsekwencji więzienne mury to nie tylko fizyczne środowisko, ale również symboliczny obszar, który skłania do refleksji nad ludzkimi wartościami.