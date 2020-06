Jakimi samochodami jeżdżą politycy związani z województwem śląskim? Sprawdziliśmy

Politycy wywodzący się z województwa śląskiego, ale także tzw. spadochroniarze, czyli osoby wybierane na funkcje publiczne przez mieszkańców naszego regionu, w związku z ich pełnieniem, są zobligowani do publikowania oświadczeń majątkowych. Z nich możemy dowiedzieć się jaki majątek zgromadzili. To też szansa poznania samochodów, jakimi na co dzień jeżdżą.

Czym jeżdżą politycy z województwa śląskiego? Postanowiliśmy prześledzić dostępne w internecie oświadczenia majątkowe (na ogół nie ma jeszcze za 2019 rok) i sprawdzić czym podróżują politycy związani z województwem śląskim. Zerknęliśmy na oświadczenia majątkowe posłów, europosłów, samorządowcó, ale i premiera, wojewody czy marszałków. Co ciekawe, kilka osób nie ma wpisanego żadnego pojazdu. Czy nie podróżują autem? Niekoniecznie. Auto może być własnością współmałżonka. Jednak na przykład Włodzimierz Czarzasty wybrany do Sejmu w okręgu katowickim w ogóle nie ma prawa jazdy. Za to w oświadczeniu ma wpisany jacht motorowy z 2000 roku. Wśród samochodów polityków nie brakuje mocno wysłużonych pojazdów. Jest Volkswagen Passat z 2007 roku, Mercedes z 2002 roku czy Nissan Note z 2008 roku. Nie brakuje też nowszych aut. Do takich należy Toyota C-HR z 2018 roku czy Mitsubishi ASX z 2014 roku. Prezydent Katowic Marcin Krupa nie tylko ma auto, ale także motocykl. Jego zamiłowanie do motoryzacji nie jest żadną tajemnicą. Jest sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Niestety, nie zawsze możliwe jest poznanie dokładniej garażu polityka. Zdarza się, że nie zawsze wpisują chociażby rok produkcji swojego samochodu. Branża motoryzacyjna w kryzysie. Wideo