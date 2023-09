Jarmark ś. ś. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach pełen atrakcji. Zaproszono osoby niesłyszące. Jak bawili się ludzie na kościelnym placu? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Jarmark ś.ś. Apostołów Filipa i Jakuba odbywa się w konwencji średniowiecznej. Nasz piękny kościół, miasto Żory mają długą historię. To przede wszystkim integracja. Chcemy z parafianami mniej lub bardziej zaangażowanymi spotkać się; żeby na siebie popatrzeć, posiedzieć, napić się herbaty, zjeść jakieś ciastko, coś dobrego, wspólnie posłuchać Carrantuohill - mówi ks. proboszcz Tomasz Nowak. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (38 zdjęć)

Parafia staromiejska zaprosiła, w sobotę (2 września), mieszkańców Żor na doroczny Jarmark Świętych Ap. Filipa i Jakuba, w tym roku dedykowany zwłaszcza osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, by mogły integrować się we własnym gronie i z ludźmi zdrowymi. Przyszły tłumy. Świetna zabawa trwała do wieczora. Były gry, zabawy, słodkie wypieki oraz inne specjały. Gwoździem programu był koncert zespołu folkowego Carrantuohill.