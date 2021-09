Jazda tymi ulicami w Żorach to koszmar! Kierowcy omijają je szerokim łukiem. Oto TOP najgorszych dróg w Żorach. Wskazali je sami kierowcy

Na tych ulicach kierowcy nie chcą się znaleźć nawet w największych sennych koszmarach. Niestety, w Żorach nie brakuje dróg, które wręcz błagają o remont. Przejazd taką ulicą przyprawia kierowców o dreszcze.

Najchętniej w ogóle by nimi nie jeździli, ale to często niemożliwe. Niejednokrotnie zdarza się, że przy ulicach w katastrofalnym stanie mieszkają bądź dojeżdżają nimi do pracy. Dróg w fatalnym stanie nie brakuje też w centrum miasta, czy w miejscach na tyle istotnych, że z ich pominięciem nie da się w zasadzie nigdzie dojechać.