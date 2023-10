Jesteś kierowcą? Bądź odpowiedzialny. Policja w Żorach apeluje do kierujących OPRAC.: Robert Lewandowski

Po tragicznym wypadku, do którego doszło na ulicy Szczejkowickiej w Żorach, gdzie zginął 19-letni kierowca, żorska policja po raz kolejny apeluje do kierowców. - Bycie kierowcą to odpowiedzialność za siebie i innych użytkowników dróg, a niektórych błędów niestety nie jesteśmy w stanie cofnąć - mówią policjanci.