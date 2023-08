Jeszcze w sierpniu ma ruszyć remont Alei Jana Pawła II w Żorach. Ma być bezpieczniej i piękniej

Niebawem ma ruszyć remont Alei Jana Pawła II w Żorach

Wiosną przyszłego roku, powinniśmy poznać efekt prac budowlanych związanych z przebudową fragmentu Alei Jana Pawła II w Żorach. Kompleksowo wyremontowany ma zostać odcinek Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z Aleją Zjednoczonej Europy do Ronda Francuskiego, o długości 940 metrów. Jak informuje miasto, w ramach inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltową. To co z pewnością ucieszy kierowców to budowa lewoskrętów z Alei Jana Pawła II w kierunku Traktu Piastowskiego i ulicy Sądowej. Do nowej organizacji ruchu dostosowana ma zostać również istniejąca sygnalizacja świetlna.