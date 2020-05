Jubileusz 700-lecia miasta Żory. Tak świętowaliśmy w 1972 roku. Zobaczcie

Szczególne zadanie w tym zakresie przypadało Komitetowi Organizacyjnemu, którym kierował Tadeusz Krzemiński – przewodniczący Prezydium. Uroczystości jubileuszowe 700-lecia Żor zaplanowano od 3 do 11 czerwca 1972 roku. Jak czytamy w kronice UM Żory, "rozpoczęła je w sobotnie popołudnie uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej na ustawionym na rynku podium, na którym zasiedli radni MRN i zaproszeni goście. Przed mównicą stanął poczet sztandarowy ze sztandarem miasta. Na rozpoczęcie uroczystości z okna Ratusza zabrzmiał po raz pierwszy, specjalnie na tę okazję skomponowany, hejnał żorski".

Przygotowania do 700-lecia Żor rozpoczęły się na dwa lata przed wydarzeniem. Cel był jeden: ma być hucznie i godnie, a wszystko miało być dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. W organizację imprezy zaangażowano wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego i to niezależnie od pełnionego stanowiska.

- Przewodniczący Prezydium MRN Tadeusz Krzemiński, ubrany w strój kasztelański, rozpoczął obrady sesji, witając uczestniczących radnych i przybyłych gości oraz licznie zebranych na rynku mieszkańców Żor. Po okolicznościowych przemówieniach uformował się pochód, na czele którego kroczył dumnie poczet sztandarowy z po raz pierwszy pokazanym publicznie sztandarem miasta, do pomnika „Poległym Bohaterom za Wolność i Demokrację” przy ul. Rybnickiej, gdzie złożono wiązanki kwiatów -czytamy w kronice.

10 czerwca był „Dniem Młodzieży”, w którym „burmistrz” Tadeusz Krzemiński przekazał symboliczne klucze do bram miasta młodzieży na cały dzień. - W imieniu tej młodzieży klucze odebrała „najzacniejsza mieszczka” – Ewa Rotter, która sprawowała rządy w gabinecie „burmistrza” w Ratuszu. Młodzież i dzieci bawiły się do samego wieczora. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz ogni sztucznych - czytamy w kronice.

Uroczystości trwały do późnych godzin. Wieczorem na rynku rozpoczął się „Karnawał 700-lecia” z występami solistów operetkowych, orkiestr dętych, symfonicznej i rozrywkowej MDK i zabawą taneczną dla dorosłych. Co ciekawe, tak świętowano przez cały tydzień.

9 czerwca w ramach uroczystości otwarto w dwóch pomieszczeniach na drugim piętrze starej części ratusza „Regionalne Muzeum Żorskie” z okolicznościową wystawą 50-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy. Organizatorem tego muzeum i wystawy było Towarzystwo Miłośników Regionu Żorskiego. Szczególne zasługi w powstaniu muzeum mają dwaj emerytowani nauczyciele: Zygmunt Laskowski – prezes TMRŻ i Władysław Gliński – sekretarz, którzy osobiście zaangażowali się w zbieranie eksponatów wśród mieszkańców.

- To mini „Muzeum” jako Izba Muzealna, rozwijając swoją działalność oświatową poprzez wzbogacanie ekspozycji stałej o elementy historyczne dotyczące miasta oraz organizowanie wystaw czasowych – okolicznościowych przetrwało w tej formie do drugiej połowy lat 90-ych.

Pamiątki po 700-leciu Żor

Po jubileuszu 700-lecia Żor nie pozostały tylko rachunki do zapłacenia i wspomnienia. Są też trwałe ślady. Nie przypadkowa jest nazwa jednego z osiedli - 700-lecia. Co ciekawe, w tym czasie pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do nowych mieszkań przy ul. Rybnickiej. Pozostał też hejnał miasta, skomponowany na tę okoliczność przez Alfreda Paszendę oraz sztandar miasta, który powstał z pominięciem wszelkiej cenzury staraniem Tadeusza Krzemińskiego (zaprezentowany po raz pierwszy w czasie obchodów). Tradycyjnie przygotowano też Księgę Pamiątkową miasta Żory, autorstwa Zygmunta Laskowskiego – prezesa TMRŻ.