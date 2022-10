Już w sobotę wyjątkowe warsztaty kreatywne w Żorach. Stworzysz dekoracje z wikliny! OPRAC.: Robert Lewandowski

Wiklina to ciekawy materiał, z którego można tworzyć wyjątkowe przedmioty. To także sztuka, której może nauczyć się właściwie każdy. Okazja by temu sprostać pojawi się już w najbliższą sobotę w Żorach.