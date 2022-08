Już we wrześniu kolejny Jarmark Władysławowski w Żorach. Pokazy, koncerty i kino plenerowe. Będzie się działo!

Przed nami dwa dni niezwykłego wydarzenia, które zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się na żorskim osiedlu Ks. Władysława. Tym razem Jarmark Władysławowski odbędzie się w drugi weekend września i potrwa dwa dni.

- To jeden z najliczniej odwiedzanych festynów plenerowych w naszym mieście. Przed nami dwa dni świetnej zabawy na osiedlu Księcia Władysława, wypełnione muzyką, tańcem i śpiewem. Jak co roku nie zabraknie pokazów rycerskich i rodzinnych rozgrywek sportowych, a na zakończenie pierwszego dnia Jarmarku seanse kina plenerowego dla dzieci i dorosłych. A to wszystko ubogacone straganami z rękodziełem twórców ludowych i punktami z pyszną gastronomią - zapowiadają organizatorzy.