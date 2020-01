Karnawałowe morsowanie w Żorach. Kilkadziesiąt osób weszło do Śmieszka. Zobaczcie

Termometr wskazywał 0 stopni Celsjusza. Zanim morsy weszły do wody konieczne było skucie warstwy lodu w zbiorniku. Po kilkuminutowej rozgrzewce składającej się m.in. z biegów, przysiadów, pajacyków można było zażyć kąpieli. Pomimo niskiej temperatury uśmiechy nie schodziły z twarzy. Po kilku minutach morsy wyszły z wody i po kolejnych ćwiczeniach jeszcze raz weszły do Śmieszka. Dlaczego?

- Dzięki temu czujemy się świetnie. Jak ktoś raz spróbuje, to będzie morsował już zawsze - mówi Dorota Toman.

Morsy podkreślają zalety zimnych kąpieli.

- Organizm się uodparnia. Prawie w ogóle nie chorujemy, a jeśli już, to infekcje mają łagodny przebieg. Do tego to świetna okazja do podtrzymywania znajomości - usłyszeliśmy na Śmieszku.

W Żorach morsy spotykają się w niedziele o godz. 12.

Morsowanie wpływa korzystnie na nasz organizm

Jedną z zalet morsowania jest hartowanie organizmu. Zwiększa to naszą odporność na przeziębienia i infekcje dróg oddechowych. Systematyczna kąpiel może nas ochronić przed grypą czy nawet zapaleniem płuc.