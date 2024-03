Kierowca zatrzymany w Żorach za palenie w samochodzie. Grożą mu 3 lata więzienia

Do zatrzymania kierowcy doszło w miniony poniedziałek. W godzinach popołudniowych, policjanci zauważyli na ulicy Męczenników Oświęcimskich seata ibizę. Siedzący za kierownicą mężczyzna palił tzw. skręta, dlatego został zatrzymany do kontroli.

- 27-latek miał przy sobie prawie 100 gramów marihuany, a także specjalistyczny sprzęt służący do jej hodowli i rozdrabniania suszu - informuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odpowie teraz za posiadanie i uprawę konopi, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.