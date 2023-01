Kilka lat temu, Willa Haeringa w Żorach zyskała drugie życie. Dziś to architektoniczna perełka na mapie miasta Robert Lewandowski

Wybudowana na początku XX wieku Willa Hearinga, to jedna z architektonicznych perełek na mapie Żor. W przeszłości, willa pierwotnie należąca Ferdynanda Haeringa była jednym z najbardziej okazałych budynków w mieście, zaś dziś stanowi doskonały przykład połączenia dbałości o historię z nowoczesnością. Gdy kilkanaście lat temu, ponad stuletni budynek zaczął podupadać, przystąpiono do jego gruntownego remontu. Do dziś efekty prac robią niebywałe wrażenie.