Kilkukilometrowy korek na A1. Ciężarówki czekają na wjazd do Czech. To przez wzmożone kontrole straży granicznej

- Pamiętam kolejki na granicach. Nigdy nie myślałem, że to jeszcze wróci w naszej części Europy. To dla nas problem. W takiej kolejce nie da się odpocząć, człowiek wręcz jeszcze bardziej się denerwuje i traci siły. Trudno w takich warunkach się pracuje - słyszymy od jednego z kierowców, oczekującego na wysokości sołectwa Skrzyszów w Godowie.

To nie jest dobry początek tygodnia dla kierowców ciężarówek. Od rana tworzą się kilkukilometrowe korki na autostradzie A1 od granicy z Czechami w Gorzyczkach. Zakorkowany jest w całości prawy pas od miejscowości Mszana. Pojazdy co jakiś czas poruszają w ślimaczym tempie w stronę Czech.

Był korek do Polski, teraz jest do Czech

Jeszcze kilka dni temu korki były zdecydowanie większe na granicy, ale w stronę Polski. Kierowcy czekali od kilku do kilkunastu godzin na wjazd do naszego kraju. Po wielu skargach i apelach polskie służby uruchomiły dodatkowe przejścia graniczne i skierowały jeszcze większe siły do punktów kontroli. Teraz sytuacja się odwróciła. Problem mają Czesi.

- Ruch w stronę Polski odbywa się na bieżąco. Za sytuację w kierunku Czech odpowiada czeska strona, która prowadzi wzmożone kontrole - informuje mjr Katarzyna Walczak ze śląskiego oddziału Straży Granicznej.

Kierowcy stojący w korkach przyznają, że nie bez przyczyny jest też wzmożony ruch ciężarówek. Wielu kierowców po weekendzie ruszyło w trasę właśnie w poniedziałek. Sytuacja powinna się poprawić w ciągu dnia.