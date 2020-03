Koronawirus: Odwołane lekcje w dwóch szkołach w Żorach. Uczeń objęty kwarantanną

- Apelujemy, by w tym czasie uczniowie pozostali w domach oraz stosowali się do zasad profilaktyki opisanych szczegółowe na stronie www.zory.pl - dodają urzędnicy z Żor.

Szkoła będzie zamknięta do zakończenia dezynfekcji budynku. W związku z zawieszeniem zajęć odwołane są także obiady.

Do tej pory województwie śląskim stwierdzono 7 przypadków osób zakażonych koronawirusem. Pięcioro pochodzi z Rybnika i znajdują się oddziale zakaźnym szpitala w Raciborzu. Pozostałe dwie osoby hospitalizowane są w szpitalu w Cieszynie. W Polsce dotąd odnotowano 25 przypadków zakażeń.

Po godz. 10 premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zajęcia odwołane zostaną we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. Zajęcia zostaną zawieszone na dwa tygodnie. Lekcji nie będzie już od czwartku (12.03), ale przez dwa dni będzie możliwość pozostawienia dziecka pod opieką wychowawców w przedszkolach i szkołach podstawowych. W poniedziałku placówki będą zamknięte. W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono kontrolę sanitarną na autostradzie A1 w Gorzyczkach. Służby mierzą temperaturę przyjezdnym i zbierają dane lokalizacyjne.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (w tym celu nie korzystaj z komunikacji publicznej). Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!

Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku (obejmuje teren Żor) na temat koronawirusa: tel. 508 450 028.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1

Najważniejsze zalecenia: