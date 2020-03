Koronawirus: Opieka zdrowotna w Żorach, czyli jak pracują przychodnie i szpital

udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę.

Jak się zalogować na IKP?

Należy wejść na stronę pacjent.gov.pl i zalogować się. Nie trzeba rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebny jest elektroniczny podpis. Można wybrać jeden z kilku sposobów logowania się:

Poprzez profil zaufany — po lewej znajdziesz pole do logowania za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła. Jeżeli profil zaufany zakładałeś/aś poprzez bankowość elektroniczną, to na IKP logujesz się poprzez stronę swojego banku. Na ekranie zobaczysz logotypy banków. Wybierz swój i zaloguj się jak na konto bankowe

przez internetowe konto w banku, które na to pozwala — taką możliwość oferuje bank PKO BP.

Jeśli masz w tym banku konto iPKO lub Inteligo, wybierz swoje konto i zaloguj się jak na konto. Przy pierwszym logowaniu musisz potwierdzić, że Twoje dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu itp.) są poprawne – robisz to tak samo, jak potwierdzasz transakcje, czyli podajesz kod z karty kodów lub z SMS-a. Kiedy to zrobisz, bank utworzy Ci e-tożsamość — bezpłatny, cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości

poprzez e-dowód — elektroniczny dowód osobisty. Potrzebujesz do tego płatnego czytnika. Jeśli masz e-dowód, to na pewno nie potrzebujesz tego poradnika.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany od ręki założysz (czyli potwierdzisz swoją tożsamość bez wychodzenia z domu) przez bankowość internetową. Jeśli masz konto w jednym z niżej wymienionych banków: