Koronawirus pogarsza sytuację górnictwa. Niepokój budzi też zwolnienie ministra Gawędy. "Nie ma mowy o ograniczeniu płac w górnictwie"

Zwolnienie Adama Gawędy nie jest zaskoczeniem

W piątek (27.03) premier RP Mateusz Morawiecki odwołał Adama Gawędę ze stanowiska sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Personalne trzęsienie ziemi w bardzo ważnej dla Śląska branży nie jest zaskoczeniem dla części związkowców. Jednak jako "szokujący" określany jest moment i tryb zwolnienia. Trwa pandemia koronawirusa, która tylko pogarsza trudną sytuację w branży górniczej.

- Można było się spodziewać ruchów kadrowych. Sytuacja górnictwa jest trudna, a minister Gawęda był pasywny w swoich działaniach - uważa Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień'80.

W związku z zamieszaniem wokół polskiego górnictwa nie brakuje niepokojących głosów.

- Abstrahując od osoby tego konkretnego polityka, każda dymisja ministra ze Śląska musi wywoływać niepokój, bo jest zwiastunem zmiany polityki rządu w odniesieniu do branży i regionu, a zamieszanie to ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek oczekuje. Nie wiemy już dziś zupełnie, jakie zamiary wobec górnictwa ma polski rząd, wiemy natomiast, że Unia Europejska - zamiast działać na rzecz złagodzenia skutków pandemii - właśnie przygotowała projekt rozporządzenia zaostrzającego dotychczas prowadzoną politykę antywęglową. I trudno nie zauważyć, że brak rządowej pomocy dla sektora jest zaskakująco zbieżny z tym, co wyczynia Bruksela - komentuje Bogusław Hutek z Górniczej Solidarności.