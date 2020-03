Koronawirus w Rybniku: Pustoszeją półki rybnickich marketów. Mieszkańcy Rybnika wykupują makaron, ryż, konserwy i mydło

Inna nie rozumie takiego zachowania. - Owszem, ostrożność jest zalecana, ale jeszcze nic strasznego się nie zdarzyło i póki co nie wskazuje nic na to, żeby tak było. Chyba trochę za dużo paniki jest.

- Na wszelki wypadek gromadzę zapasy. To nie są wielkie ilości. Tak żeby w razie czego wystarczyło na te ewentualne dwa tygodnie kwarantanny - słyszymy od jednej z klientek.

Pięć przypadków koronawirusa w Rybniku, informacje o kwarantannach sprawiły, że rybniczanie masowo ruszyli do sklepów. Z półek marketów w dużych ilościach znika:

- Nie ma żadnego powodu do dokonywania nadmiernych zakupów, do wykupowania artykułów. Jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Nasza sytuacja jest daleka od jakiejkolwiek paniki, jaka panuje w niektórych regionach Włoch - dodał Morawiecki.

- Nie ma powodu, by robić nadmierne zakupy, apeluję o rozwagę - powiedział w środę (11.03) premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, czy rząd wprowadzi wytyczne dla obywateli dotyczące tego, jakie produkty zgromadzić w domach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

W wielu aptekach brakuje za to żeli antybakteryjnych. Farmaceuci nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, kiedy będą dostawy. Towaru brakuje w hurtowniach.

Koronawirus w Rybniku i w Polsce

Do tej pory województwie śląskim stwierdzono 7 przypadków osób zakażonych koronawirusem. Pięcioro pochodzi z Rybnika i znajdują się oddziale zakaźnym szpitala w Raciborzu. Pozostałe dwie osoby hospitalizowane są w szpitalu w Cieszynie. W Polsce dotąd odnotowano 25 przypadków zakażeń.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono kontrolę sanitarną na autostradzie A1 w Gorzyczkach. Służby mierzą temperaturę przyjezdnym i zbierają dane lokalizacyjne.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (w tym celu nie korzystaj z komunikacji publicznej). Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!