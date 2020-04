Koronawirus w szpitalu w Żorach. Spłynęły wyniki pacjentów i personelu. Kiedy oddział chorób wewnętrznych wznowi działalność?

Szpital w Żorach bez koronawirusa

Na taką wiadomość czekali wszyscy. W szpitalu w Żorach nie potwierdzono żadnego nowego zakażenia koronawirusa.

Przypomnijmy, we wtorek (14.04) potwierdzono zakażenie koronawirusa u osoby z Rybnika, która przebywała na oddziale chorób wewnętrznych szpitala w Żorach. Zakażoną przewieziono do szpitala w Raciborzu. Pozostałych 7 pacjentów oddziału wewnętrznego pozostawiono na obserwacji i pod opieką personelu medycznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

30 osób – personelu medycznego pracującego w Szpitalu Miejskim w Żorach zostało poddanych kwarantannie. To: lekarze, pielęgniarki, pracownicy rentgena oraz ratownicy medyczni. Dla tych osób zapewnione zostały miejsca do odbywania kwarantanny w jednym z hoteli w regionie, tak by nie musiały one narażać na ewentualne zarażenie swoich bliskich.

Pobieranie wymazów zaczęło się na początku tego tygodnia. Wyniki już spłynęły.