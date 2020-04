Koronawirus w szpitalu w Żorach. Trwa pobieranie wymazów od pacjentów i personelu.

Po wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa w szpitalu w Żorach zawieszone zostały przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Od pacjentów i personelu medycznego pobierane są wymazy do badań. Dalsze decyzje w sprawie funkcjonowania lecznicy będą znane po uzyskanych wynikach. Prawdopodobnie wszystko się wyjaśni do końca tygodnia.

Koronawirus w szpitalu w Żorach We wtorek (14.04) potwierdzono zakażenie koronawirusa u osoby z Rybnika, która przebywała na oddziale chorób wewnętrznych szpitala w Żorach. Zakażoną przewieziono do szpitala zakaźnego w Raciborzu. Pozostałych 7 pacjentów oddziału wewnętrznego pozostawiono na obserwacji i pod opieką personelu medycznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 30 osób – personelu medycznego pracującego w Szpitalu Miejskim w Żorach zostało poddanych kwarantannie. To: lekarze, pielęgniarki, pracownicy rentgena oraz ratownicy medyczni. Dla tych osób zapewnione zostały miejsca do odbywania kwarantanny w jednym z hoteli w regionie, tak by nie musiały one narażać na ewentualne zarażenie swoich bliskich. W tym tygodniu zgodnie z procedurami ruszyło pobieranie wymazów od pacjentów i personelu medycznego (po 7 dniach od kontaktu z osobą zakażoną). - Od pacjentów próbki pobierane będą we wtorek (21 kwietnia). Od personelu medycznego ten proces trwa od poniedziałku. Zakończy się w czwartek. W przypadku negatywnych wyników pracownicy wrócą do pracy - mówi Adrian Lubszczyk, z Urzędu Miasta w Żorach.

Od wyników personelu, ale także pacjentów zależy też przyszłość oddziału chorób wewnętrznego. Po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u pacjentki wstrzymano przyjęcia na internę. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja się wyjaśni do końca tygodnia. To jednak nie zależy od dyrekcji szpitala, władz miasta, a przepustowości laboratoriów, które badają próbki w województwie śląskim. Dodajmy, cała interna oraz izba przyjęć szpitala zostały wcześniej poddane gruntownemu odkażaniu, które wykonała specjalistyczna, uprawniona do tego firma. Poza oddziałem chorób wewnętrznych, Szpital Miejski w Żorach pracuje normalnie, z zastosowaniem ustanowionych procedur bezpieczeństwa. Przypomnijmy, do odwołania wstrzymane są wszystkie planowe zabiegi na oddziale ginekologicznym i chirurgicznym żorskiej lecznicy. Szpital pracuje w trybie ostrego dyżuru, pacjentki do porodu przyjmowane są normalnie.

Koronawirus w Żorach Do wtorku (21 kwietnia) w Żorach potwierdzono 19 zakażeń koronawirusem (wcześniej służby podawały 20, ale był to jednak zdublowany wynik jednego z pacjentów). Do tej pory dwie osoby zmarły, a jedna ozdrowiała. Aktualnie 137 mieszkańców Żor jest w kwarantannie. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce: 9737/385 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

