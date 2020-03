Koronawirus w Żorach: Kwarantanna ucznia. Aquarion, Kino na Starówce zamknięte. Odwołane wydarzenia

- Jednocześnie informujemy, że Międzygminny Związek Komunikacyjny zobowiązał przewoźników do codziennego czyszczenia autobusów oraz przeprowadzania dezynfekcji ze szczególną dokładnością. Wyjątkową uwagą objęto m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki. Działania te podlegają systematycznym kontrolom przedstawicieli MZK - dodają urzędnicy.

Przypomnijmy, że na oddziały nie mają wstępu odwiedzający pacjentów w szpitalu w Żorach. Odwołano też planowe zabiegi na oddziale ginekologicznym i chirurgicznym. Szpital pracuje w trybie ostrego dyżuru, pacjentki do porodu przyjmowane są normalnie.

Zachęcają też do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Żory telefonicznie lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne oraz w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z korona wirusem władze miasta zwracają się do mieszkańców Żor z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Koronawirus w Polsce

Do tej pory nie stwierdzono przypadku koronawirusa w Żorach. Wiadomo, że jeden uczeń z Zespołu Szkół nr 1 poddany jest kwarantannie. Z tego powodu już w środę (11.03) odwołano zajęcia w tej placówce oraz CKZiU.

W całej Polsce stwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawiruem, w tym 11 na terenie województwa śląskiego. Pięcioro pacjentów z Rybnika przebywa na oddziale zakaźnym szpitala Raciborzu. Chorzy też są w Cieszynie, Chorzowie i Zawierciu.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (w tym celu nie korzystaj z komunikacji publicznej). Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!