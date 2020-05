Koronawirus w Żorach. Matka 9-latka: Wynik testu mojego chorującego syna zaginął!

Nie brakuje też dramatycznych przykładów. Do naszej redakcji zgłosiła się pani Anna z Żor (imię celowo zmieniliśmy, dane do wiadomości redakcji). Jej mąż, pracownik kopalni Pniówek w Pawłowicach, przebywał z gorączką na kwarantannie. Kiedy okazało się, że osoba z którą pracuje jest zakażona koronawirusem , całej rodzinie pobrano wymazy do badań. Wyniki nie spływały przez kilka kolejnych dni. Rodzina żyła w niepewności, zwłaszcza w obawie o 9-letniego syna. Ma chorobę układu krążenia.

Z ust części polityków co chwilę słyszymy, że sytuacja na Śląsku jest pod kontrolą, a sposób działania służb w kryzysowej sytuacji jest kreowany niemal jako modelowy. Niestety, rzeczywistość nie zawsze taka jest. O ile wyniki z badań przesiewowych górników na ogół regularnie spływają (choć zgłaszane są też liczne uwagi górników), to nie zawsze tak jest.

Niestety, jej zdaniem zdarzyła się sytuacja niezrozumiała, która nie mogła mieć miejsca. Pod koniec ubiegłego tygodnia w obawie o zdrowie syna próbowała dodzwonić się do sanepidu, aby poznać wyniki. Po kilkaset połączeń i nic. Gdy gdzieś się dodzwoniła, była przekierowana pod inny numer i tak wiele razy. Po wielu próbach udało się dodzwonić do wojewódzkiej stacji w Katowicach. Tam usłyszała, że wyniki w systemie są, a w ich sprawie ktoś zadzwoni. I zadzwonili z sanepidu, ale takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał.

- Mąż wynik pozytywny, ja z córką negatywny. A co z synem? Usłyszałam, że wynik zaginął! Żadnego innego tłumaczenia. Co ja mam robić? - mówi łamiącym się głosem pani Anna.

I opowiada dalej. - Dodam, że syn też miał gorączkę, bóle mięśni był słaby. Dla niego wynik pod kątem obecności koronawirusa jest bardzo ważny z punktu widzenia dalszego leczenia. Usłyszałam, że konieczne jest pobranie kolejnego wymazu. Miał być w niedzielę, ale i do tego nie doszło. Przyjechali w poniedziałek. Od tamtego momentu czekam jak na szpilkach. Rozumiem, to wszystko trwa, ale osoby z chorobami, zagrożone powinny być traktowane priorytetowo. Tym bardziej, że pediatra w sanepidzie zgłaszał jego chorobę. Na wynik czeka też lekarz hematolog. Jakby coś się wydarzyło złego, o czym nie chcę myśleć, to gdzie go przyjmą do szpitala? Jaki hematolog? Jeśli usłyszą, że w rodzinie jest koronawirus, udzielenie pomocy znacznie się wydłuży.