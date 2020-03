Koronawirus w Żorach: Mieszkaniec w ciężkim stanie trafił do szpitala zakaźnego

Koronawirus w Żorach. Pacjent w ciężkim stanie

We wtorek (24.03) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 17 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Pięć z nich dotyczy województwa śląskiego.

Jeden z pacjentów to mieszkaniec Żor. To "mężczyzna w sile wieku", który w ciężkim stanie trafił do szpitala zakaźnego w Tychach.