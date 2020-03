Koronawirus w Żorach: Mieszkaniec zerwał kwarantanne. Poszedł w odwiedziny do znajomego

Koronawirus w Żorach. 32-latek złamał kwarantanne

Policjanci codziennie kontaktują się telefonicznie z osobami objętymi kwarantanną i sprawdzają, czy każda z nich przestrzega nałożonych na nie obowiązków. Mundurowi pytają też o stan zdrowia, samopoczucie i ewentualne potrzeby. Choć do tej pory wszyscy mieszkańcy Żor zakwalifikowani do kwarantanny z pełną odpowiedzialnością stosowali się do zaleceń służb sanitarnych, to we wtorek (24.03) jeden z nich zachował się zupełnie inaczej.

Kiedy mundurowi po godzinie 16 pojawili się pod blokiem, w którym zamieszkuje mężczyzna, okazało się, że nie ma go w domu.

- Próbując ustalić, gdzie 32-latek aktualnie przebywa, policjanci usłyszeli w słuchawce, że jest w innym miejscu, które rzekomo wskazał służbom sanitarnym. Problem w tym, że nie potrafił podać dokładnego adresu i nieprecyzyjnie odpowiadał na zadawane pytania. W pewnym momencie, gdy oczekujący pod blokiem policjanci prowadzili korespondencję z dyżurnym, zauważyli wbiegającego do klatki schodowej zdyszanego mężczyznę z telefonem komórkowym w dłoni - mówi asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.