Koronawirus w Żorach. Na kwarantannie wyszedł z domu. Był bez maski ochronnej

27-latek z Żor złamał kwarantannę. Czekają go konsekwencje mat. policji

27-latka z Żor czeka teraz kara za naruszenie warunków kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa. Przed blokiem zastali go policjanci, podczas gdy jeszcze przez kilka dni nie powinien wychodzić z domu. Mężczyzna nie dość, że nie miał zamiaru wrócić do mieszkania, to nie posiadał również maseczki ochronnej.