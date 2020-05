Koronawirus w Żorach. Sportowe obiekty otwarte, ale z ograniczeniami. Jakimi?

Zapisy na korzystanie z boisk

Boiska przy szkołach podstawowych dostępne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Boiska sportowe znajdujące się przy szkołach ponadpodstawowych są dostępne również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, jednak wymagane jest telefoniczne zgłoszenie chęci skorzystania z obiektu. Numery telefonów pod które należy dzwonić:

32/ 43 42 626 - Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych, ul. Rybnicka 5

32/ 43 45 366 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, os. Ks. Władysława 28

32/ 43 42 076 - Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera, ul. Boryńska 2

Boiska przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Powstańców 6 są nieczynne ze względu na budowę hali sportowej i brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.