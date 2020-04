Koronawirus w Żorach. W automacie kupisz maski ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące

Maskomaty w Żorach. Kupisz maski, środki dezynfekujące

Maskomaty, czyli automaty w których mieszkańcy mogą kupić tak ważne obecnie środki ochrony indywidualnej ustawiła żorska firma As Vending.

- Każdy z nas dbając o swoje bezpieczeństwo musi wyposażyć się w rękawiczki, maseczki czy płyny do dezynfekcji. Zależało nam, by umożliwić mieszkańcom zrobienie takich zakupów w maksymalnie bezpieczny sposób. Automaty sprzedające idealnie się w to wpisują - mówi Leszek Bartecki, wiceprezes zarządu As Vending Sp. z o.o.

We współpracy z miastem Żory automaty zostały już ustawione na terenie Parku Cegielnia (w okolicy wejścia do parku od strony ul. Folwareckiej) oraz na Rynku.

W najbliższym czasie maskomat stanie też przy Parku Wodnym Aquarion. Co ważne, za zakupy w maskomatach można zapłacić wyłącznie kartą, a same urządzenia są na bieżąco dezynfekowane, by zapewnić maksimum ostrożności. Asortyment w automatach będzie na bieżąco uzupełniany w miarę dostępności towarów.