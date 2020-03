Koronawirus w Żorach. Wzrosła liczba osób objętych kwarantanną

W sobotę (21.03) potwierdził się drugi przypadek zakażenia koronawirsuem w Żorach. Chora jest seniorka. Do szpitala zakaźnego w Tychach z objawami nudności, ogólnym osłabieniem i brakiem apetytu trafiła starsza kobieta. Jak ustalili inspektorzy sanitarni z Rybnika, mieszkanka była tydzień wcześniej na uroczystości rodzinnej. Od razu przystąpiono do ustalenia wszystkich osób, z którymi kobieta miała kontakt.

Pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 w Żorach odnotowano odnotowano 19 marca. Była to osoba przebywająca w kwarantannie po powrocie z zagranicy. W izolacji miała kontakt jedynie z własnym dzieckiem, które także objęte było kwarantanną. Dziecko, choć przebywało w mieszkaniu z osobą dorosłą - gdzie odbywano kwarantannę - nie zostało zarażone.

Z kolei 172 osoby są objęte kwarantanną. To o dwie więcej niż w niedzielę (29.03), ale o pięć mniej niż w sobotę (28.03).

We wtorek (24.03) służby poinformowały o kolejnym przypadku zakażenia. To "mężczyzna w sile wieku", który w ciężkim stanie trafił do szpitala zakaźnego w Tychach.

- Mężczyzna przebywał w domu w kwarantannie, pod nadzorem powiatowego sanepidu w Rybniku, po powrocie z Włoch. Niestety, po tygodniu pojawiły się silne objawy koronawirusa - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

W sobotę (28.03) poinformowano, że pod nadzorem sanepidu w Rybniku, w dobrym stanie zdrowia jest mieszkaniec Żor w sile wieku, u którego badanie potwierdziło obecność wirusa w organizmie.

Ostatni przypadek zakażenia w Żorach odnotowano w niedzielę (29.03). To piąta osoba z Żor zarażona koronawirusem, która przebywa w szpitalu w Tychach. Była pod nadzorem powiatowej inspekcji sanitarnej w Rybniku.