Koronawirus w Żorach. Zlekceważyła kwarantannę, zapłaci 5 tys. zł grzywny

Złamała kwarantannę. 5 tys. zł grzywny

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby na kwarantannie pozostają w domach i stosują się do ograniczeń w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jeśli osoby te nie posiadają zainstalowanej aplikacji "kwarantanna domowa" lub nie wykonują zadań związanych z nałożonym na nich obowiązkiem, mundurowi dzwonią do nich i proszą o podejście do okna. Podczas kontroli zadają też pytania o samopoczucie i o to, czy nie potrzebują pomocy.

Niestety, 30-latka z Żor nie odbierała telefonu i nie powróciła do miejsca zamieszkania.