Koronawirusa w Żorach nie ma. Prezydent Waldemar Socha apeluje o unikanie większych skupisk ludzi

Prezydent Żor przedstawił aktualną informacje na temat zagrożenia epidemiologicznego w mieście. Najważniejsza jest taka, że na terenie miasta nie ma potwierdzonego przypadku koronowirusa. - W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach - apeluje Waldemar Socha, prezydent Żor.

Koronawirusa w Żorach nie ma. Unikajmy skupisk ludzi W Żorach nie ma aktualnie (stan na dzień 12.03.2020 r.) żadnej osoby hospitalizowanej w związku z zarażeniem koronawirusem. Wszelkie służby w Żorach są postawione w stan szczególnej gotowości. W Szpitalu Miejskim wprowadzono szczególne środki ostrożności (zakaz odwiedzin, odwołane planowe zabiegi). Władze Żor podkreślają, że za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa. - W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach - apeluje prezydent Waldemar Socha. Poniżej dalsza część komunikatu. Edukacja Decyzją Ministra Edukacji Narodowe od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale odbywają się działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, są zamknięte od 12 - 25 marca.

Kultura i sport Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zamknięciu na okres 12 marca – 25 marca instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek, a czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

Rekomendujemy również wszystkim podmiotom prywatnym odwołanie planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w tym koncertów, dyskotek itp. W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Polityka społeczna, pomoc społeczna W związku z poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego w terminie 12-25 marca zamknięte zostają Centrum Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pobytu „Senior –WIGOR” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność. Rekomendujemy odwołanie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetu trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów itp. Zalecamy zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców Żor, w tym w szczególności udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rekomendujemy zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

Urząd Miasta Żory – obsługa mieszkańców Urząd Miasta Żory prowadzi normalną obsługę mieszkańców, ale wdrożone zostały działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji. Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu, a w szczególności miejsc najczęściej dotykanych przez klientów, takich jak: klamki, blaty, czy poręcze. Przy stanowiskach obsługi klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników z klientami. Prosimy klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Miasta i siedzibach miejskich jednostek. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta., a także przez e-PUAP. Książka teleadresowa.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę. Dodatkowe zalecenia Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PSSE w Rybniku tel. 32 422 33 12 lub 32 422 40 09. Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria). Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.

Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.

Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.). Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości - telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja). Apelujemy do przedsiębiorców, by nie wysyłali na badania wstępne i okresowe do Medycyny Pracy pracowników, którzy wykazują objawy chorobowe (tj. katar, kaszel, gorączka itp.). Przez koronawirusa zamykają szkoły i obiekty publiczne Przygotowaliśmy listę zamkniętych obiektów w Żorach przez zagrożenie koronawirusem: Miejski Ośrodek Kultury z wszystkimi placówkami

Kino na Starówce

Biblioteka Miejska

Muzeum Ognia

Park wodny Aquarion

Muzeum Miejskie w Żorach

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Żory (również siłownia, sauna)

W placówkach kultury odwołane zostały wszystkie zajęcia stałe, przedstawienia, seanse filmowe, a także zaplanowane imprezy. MOSiR odwołał Rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, III Charytatywny Bieg Nadziei (29.03) oraz I Żorska Konwencja Fitness / trening z Qczaj’em (29.03), Rozgrywki Żorskiej Amatorskiej Ligi Orlika 2019/2020. Wstrzymano też zapisy na VIII Żorski Bieg Ogniowy. MOK Żory informuje, że na wszystkie wydarzenia, które zostały odwołane lub odbędą się w innych terminach jest możliwość zwrotu biletów w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1, w godz. 8-16. W przypadku zachowania biletów na imprezy, które odbędą się, ale w późniejszych terminach, bilety zachowują ważność: 4.03 V Żorski aMOK bluesowy – impreza odwołana

– impreza odwołana 20.03 Koncert ŻOR „Pamięci Lothara Dziwoki” – koncert przesunięty na 16 października

– koncert przesunięty na 16 października 22.03 Teatralna Niedziela „Szewczyk Dratewka” – spektakl przełożony na 24 maja

– spektakl przełożony na 24 maja 23.03 Spektakl „Kolacja Pożegnalna” – spektakl będzie przesunięty na 20 września

– spektakl będzie przesunięty na 20 września 28.03 Kabaret „Moherowe Berety” – impreza odwołana.

Zmiana rozkładu jazdy w Żorach Z uwagi na zamknięcie szkół, w terminie 16-25 marca autobusy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Żorach oraz autobusy Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju będą kursowały według rozkładów na dni robocze wolne od nauki szkolnej. - Jednocześnie informujemy, że Międzygminny Związek Komunikacyjny zobowiązał przewoźników do codziennego czyszczenia autobusów oraz przeprowadzania dezynfekcji ze szczególną dokładnością. Wyjątkową uwagą objęto m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki. Działania te podlegają systematycznym kontrolom przedstawicieli MZK - dodają urzędnicy. Co musisz wiedzieć o koronawirusie Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (w tym celu nie korzystaj z komunikacji publicznej). Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!

Całodobowa Infolinia PSSE w Rybniku na temat koronawirusa

tel. 609 519 193

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku (obejmuje teren Żor)

dr inż. Michał Dudek

ul. Kpt. L. Janiego 1

44-200 Rybnik Najważniejsze zalecenia: Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

