Kradzież rozbójnicza w jednym ze sklepów w Żorach. Mężczyzna próbował wynieść alkohol ze sklepu. Za kratami może spędzić nawet 10 lat

Kradzież rozbójnicza w Żorach. Mężczyzna groził, próbując ukraść alkohol

Do zdarzenia doszło we wtorek 12 lipca, tuż po godzinie 15:30. Policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Żorach, przechodząc ulicą Wodzisławską zauważył mężczyznę szarpiącego się przed sklepem z pracownikiem ochrony. Postanowił zareagować.

- Sprawca kradzieży nie miał zamiaru oddalić się bez skradzionej butelki alkoholu. Widząc to, stróż prawa natychmiast zareagował i zatrzymał agresora - przekazuje asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

W trakcie wykonywanych czynności przez policjanta, 27-letni sprawca grożąc, próbował go zmusić, aby ten puścił go wolno. Na wniosek prokuratora, sprawca decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za kradzież rozbójniczą grozi mu do 10 lat więzienia.