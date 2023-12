Kto jest Twoim dzielnicowym w Żorach? To do niego zwrócisz się o pomoc. Sprawdź listę ulic

KLIKNIJ TUTAJ , by poznać swojego dzielnicowego z Żor. Podział na ulice

Jakie obowiązki ma dzielnicowy?

Dzielnicowy to funkcjonariusz służby porządkowej, który jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w określonej dzielnicy lub obszarze. Jest czymś w rodzaju lokalnego stróża prawa, ma on bliższy kontakt z mieszkańcami dzielnic, do których jest przypisany. Zna obszar i specyfikę swojego rejonu. Często pełni rolę pośrednika między policją a mieszkańcami, zbierając informacje o problemach społecznych i przestępczości w swoim rejonie.