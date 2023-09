Który rynek w woj. śląskim jest najpiękniejszy? Zobaczcie ich ZDJĘCIA - robią wrażenie! Na liście m.in. Katowice, Żory, Gliwice... Natalia Brzóz

W województwie śląskim jest wiele przepięknych rynków. Są to najważniejsze miejsce w mieście - tu tętni życie miasta. Rynek to miejsce spotkań towarzyskich wielu mieszkańców. To tutaj można zjeść ciasto, napić się ciepłej kawy i spędzić miło swój wolny czas. Niektóre z nich naprawdę robią wrażenie. Które miasto może pochwalić się najpiękniejszym rynkiem? Przygotowaliśmy dla was architektoniczne perełki!