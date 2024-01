Kwalifikacja wojskowa 2024 w Żorach. O tym musisz pamiętać stawiając się na komisję

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Wkrótce ruszy obowiązkowa kwalifikacja wojskowa w województwie śląskim. Blisko 20 tysięcy mężczyzn z rocznika 2005 z województwa śląskiego, zostanie w tym roku powołanych do kwalifikacji wojskowej. Kiedy zostanie przeprowadzona kwalifikacja w Żorach?

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Żorach. Sprawdź ważne terminy

Blisko 20 tysięcy mężczyzn z rocznika 2005 z województwa śląskiego, zostanie w tym roku powołanych do kwalifikacji wojskowej. Ta rozpocznie się 1 lutego i w zależności od poszczególnych regionów, potrwa do 30 kwietnia. W sumie, w całym kraju przed komisją stanie około 230 tys. osób. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

To jednak nie wszyscy, bo wezwanie otrzymają także osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, ale i po, jeżeli osoba ta złożyła wniosek o zmianę kategorii zdolności.

- Liczba mężczyzn z rocznika podstawnego wzywanych do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku będzie większa w stosunku do roku 2023 roku , co wynika z uwarunkowań demograficznych - mówi ppłk Małgorzata Kobryń-Król. Wezwania do stawienia się przed komisją lekarską otrzymają również kobiety rodzone w latach 1997–2005, które posiadają kwalifikację przydatne do służby wojskowej, a które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. Chodzi między innymi o wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy. Kwalifikacja wojskowa obejmie również kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w tych zawodach.

Przed komisją staną ponadto osoby kończące 60 lat życia i mające nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, w przypadku, gdy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja dotyczyć będzie także ochotników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Jak podaje Wojsko Polskie, celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei uchylanie się od takiego obowiązku, może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. W trakcie klasyfikacji wojskowej, nadawana jest kategoria zdolności do służby wojskowej. Komisja stwierdza, czy dna osoba jest zdolna do czynnej służby wojskowej. Może jednak znać niezdolność czasową, trwałą i całkowitą lub taką, która dotyczy jedynie czasu pokoju. W Żorach, kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do 24 kwietnia. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Żory przeprowadzona zostanie na os. Sikorskiego 52 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 20:00.

