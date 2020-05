Lek na raka, który nie niszczy zdrowych komórek? Pracują nad tym Paulina Zegarska z Żor i Mateusz Kołek z Bluszczowa

Hodowlą komórkową zajmował się Mateusz. Paulina z kolei zajmowała się ekstrahowaniem płynu celomatycznego z dżdżownicy - nie takiej jaką widzimy po deszczu w ogródku. Odmiana kalifornijska, którą wybrali do badań musi być czysta gatunkowo.

-Przed ekstrakcją dżdżownice trzeba oczyścić z grudek gleby, piasku, innych zanieczyszczeń, następnie przełożyć do papieru na kilka godzin, by wydaliły zalegającą w układzie pokarmowym glebę. Oczyszczone robaki trafiały do szalek z wodą 60 st. C. To metoda szoku termicznego. Dopiero pod wpływem wysokiej temperatury dżdżownice zaczynają wydzielać płyn celomatyczny. Trzeba jednak zachować ostrożność- zbyt wysoka temperatura może zabić dżdżownice. Wyekstrahowany płyn zbieraliśmy do probówek i poddawaliśmy dalszej obróbce. Dżdżownice po ekstrakcji wracają do ziemi -to czas ich regeneracji opowiada Paulina Zegarska. Nie ukrywa, że na początku miała opory z podejściem do dżdżownic. Później było już lepiej.