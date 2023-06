Letnie ogródki po latach przerwy powróciły na rynek w Żorach. Będą czynne codziennie

Letnie ogródki pojawiły się na rynku w Żorach

Stało się to, na co od dawna czekało wielu mieszkańców Żor. Otwarcie nowej fontanny tchnęło więcej życia w żorski rynek. Teraz do niezwykłego obiektu dołączają ogródki gastronomiczne, które wraz z początkiem czerwca otworzyły się dla mieszkańców, oferując gościom orzeźwiające napoje i desery, a także sałatki, frytki czy nuggetsy.

- Ogródki gastronomiczne są czynne codziennie, a ich lokalizacja jest bardzo atrakcyjna – relaksując się w cieniu parasola można podziwiać przepiękną fontannę, której pokazy urzekły już wielu mieszkańców. Kto dawno nie odwiedzał naszej pięknej Starówki, musi koniecznie w najbliższym czasie to nadrobić - przekazuje Adrian Lubszczyk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory.

Ogródki gastronomiczne są czynne codziennie, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.