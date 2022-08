LKS Baranowice-Żory rozpoczyna walkę w Football Center Klasy A. Przyjdź na pierwszy mecz

Nowa drużyna powstała w ramach klubu LKS Baranowice. W sezonie 2022/2023, drużyna będzie występowała w rozgrywkach Football Center Klasy A, grupa Rybnik, korzystając przy tym z najlepszego obiektu piłkarskiego w mieście, czyli stadionu MOSiR Żory przy ul. Wolności.

- Zależy nam na stworzeniu warunków organizacyjnych do tego, aby piłka nożna w naszym mieście mogła się rozwijać. By młodzież miała perspektywę gry na możliwie wysokim poziomie i nie musiała odchodzić do klubów z innych miast, by przejść na wyższy poziom sportowy – podkreśla Mieczysław Jakubowski, radny rady miasta Żory i doświadczony trener piłkarski, a jednocześnie jeden z inicjatorów zmian w żorskim futbolu.