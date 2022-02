Luna wierna jak pies. "Odprowadziła" dzieci do szkoły, a później błąkała się po ulicach. Pomogli policjanci. Pies wrócił do właścicielki Piotr Chrobok

Cała i zdrowa wróciła do domu Luna. Suczka, która jest potwierdzeniem, że powiedzenie "być wiernym jak pies" nie jest przypadkowe. Zwierzę w Żorach "odprowadziło" do szkoły dzieci swojej właścicielki, a później błąkało się po ulicach. Zainterweniowali policjanci, którzy przewieźli je do Żorskiego Azylu dla Bezdomnych Zwierząt. Stamtąd odebrała je właścicielka.