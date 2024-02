Marcel z Żor potrzebuje Twojej pomocy. To mały, wielki wojownik! Chłopiec potrzebuje regularnych terapii

- Jak wszyscy rodzice chcielibyśmy, by Marcel mógł funkcjonować i pełniej uczestniczyć w codziennym życiu. By mógł odkrywać otaczający świat tak jak jego rówieśnicy. To nic, że potrzebuje na to trochę więcej czasu. Z całego serca dziękujemy za każdą pomoc. Razem możemy być źródłem siły i wsparcia dla naszego wyjątkowego dziecka. Liczymy na Wasze dobre serca i z góry dziękujemy za każdy gest solidarności - wskazują najbliżsi chłopca.