Marzec 2022 w Żorach: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Przegląd lutego 2022 w Żorach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!

ŻORY. Koncertami zespołów GraVity Off oraz Luxtorpeda, będącego gwiazdą wieczoru zakończyła się pierwsza część obchodów 750-lecia Żor. Występy rockowych kapel na rynku przyciągnęły zwłaszcza fanów ostrych brzmień, którzy przez kilka godzin byli w swoim żywiole. Zobaczcie zdjęcia!