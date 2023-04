Matura 2023 z języka polskiego. Przecieki, pewniaki i typy na tegoroczny egzamin dojrzałości. Zobacz PODPOWIEDZI

Matura tuż, tuż! A z nią stres, hektolitry kawy i rwanie włosów z głowy... Jeśli chcesz tego uniknąć i przygotować się do matury w spokoju, przeczytaj ten artykuł. Zebraliśmy tutaj kilka cennych informacji, które nakreślą Ci, na co warto zwrócić uwagę przy ostatnich powtórkach. Poznaj TYPY MATURALNE z języka polskiego - to może znaleźć się na tegorocznym egzaminie dojrzałości!

Przypuszczenia i wskazówki

Do chwili otwarcia zalakowanych arkuszy teoretycznie nikt, poza organami odpowiedzialnymi za ułożenie tegoż egzaminu, nie powinien znać jego zawartości. Dlatego trudno mówić dziś o typach, czy pewniakach. Jednak można wysnuć pewne przypuszczenia, które mogą być wskazówką dla tegorocznych maturzystów. Specjaliści zwracają uwagę na powtarzalność występowania tematów związanych z kategoriami artystycznymi. We wcześniejszych latach był to m.in.: tragizm, komizm, czy groteska. Co ważne, tematy, które mogą się pojawić, muszą dotyczyć sedna lektur z poziomu rozszerzonego.

Autorka kanału Wiedza z wami wskazuje na duże prawdopodobieństwo pojawienia się oniryzmu, czyli kategorii związanej ze snem/koszmarem. Jest z tym związany także ekspresjonizm. Dzieła poruszające to właśnie zagadnienie, są pretendentami do znalezienia się na tegorocznym egzaminie dojrzałości, choć w typowaniach najczęściej pojawiają się Sklepy Cynamonowe Schulza i fragment Procesu Franza Kafki. Intuicja podpowiada nam, że choć wiosna w pełni, to Cezary Baryka może nas wkrótce odwiedzić...

Wciąż bardzo aktualnym tematem jest wojna za wschodnią granicą - nie wolno ignorować tego faktu, ponieważ komisja mogła powołać się na te tragiczne wydarzenia podczas układania tegorocznej matury. Niekoniecznie musi to być temat samego konfliktu zbrojnego, ale jakiś dualizm: kontrast między tym, co rzeczywiste - realne i tragiczne - a tym, co fikcyjne - wyśnione, odległe i idylliczne, ale także tęsknota, emigracja i wewnętrzna walka/kryzys egzystencjalny. Jednak zaznaczamy - są to tylko przypuszczenia, opracowane dzięki obserwacjom poprzednich lat. Ostatnią radą, z przymrużeniem oka, będzie aktywna obserwacja mediów społecznościowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przy odrobinie szczęścia, możecie tam znaleźć podpowiedzi, które okażą się kluczowe...

Cenne rady:

Dzień przed egzaminem przygotuj strój i wszystkie potrzebne przybory wraz z dowodem osobistym,

Najważniejsza wskazówka - WYŚPIJ SIĘ. Wypoczęty organizm pomoże zmaksymalizować Twoje skupienie,

Zjedz lekkie śniadanie. Wskazane są tutaj orzechy, a nawet kostka ciemnej czekolady.

Na egzamin zabierz minimum dwa czarne długopisy. W razie gdyby jeden przestał pisać, unikniesz niepotrzebnego stresu.

Możesz ze sobą również zabrać wodę. Najlepiej, by była to woda niegazowana, bez etykiety.

Korzystaj z dostępnego na miejscu słownika! Jest to dodatkowa pomoc naukowa. To także dobra okazja do rozprostowania kości ;)

Kiedy otrzymasz arkusz egzaminacyjny sprawdź czy jest kompletny i dokładnie przeczytaj wskazówki na pierwszej stronie,

Jeśli w trakcie rozwiązywania egzaminu, jakieś zadanie sprawi Ci problem i zabierze sporo czasu, przejdź do następnego. Zawsze możesz do niego wrócić

I pamiętaj, wynik nie definiuje tego, kim jesteś!

Matura - co dalej?

Jeśli jesteś zdeterminowan_, by dalej się kształcić i zdobywać wiedzę, rozważ wybranie się studia. Możesz wybrać z bogatej oferty studiów stacjonarnych, tzw. dziennych lub studiów niestacjonarnych, nazywanych także zaocznymi.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki: egzaminu dojrzałości;

egzaminu maturalnego;

egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych Jeśli jesteś w gronie osób, które nie chcą iść na studia, ale nadal nie jesteś gotow_, by podjąć pracę, to polecamy zwrócić uwagę na wszelkiego typu: szkolenia, kursy i staże. Pozwolą Ci one poszerzyć horyzonty, zbadać rynek i oczywiście nabyć nowe umiejętności, które w przyszłości wyróżnią Cię z listy kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko.

