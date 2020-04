MDPS Żory: Zamknęli się z podopiecznymi, aby zadbać o ich zdrowie. Przez koronawirusa

Z pasją i zaangażowaniem opiekują się osobami starszymi i schorowanymi – mowa o pracownikach Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, którzy zamknęli się w placówce ze swoimi podopiecznymi. Nie chcą ryzykować zakażeniem koronawirusem. Chcą jak najlepiej chronić zdrowie osób niesamodzielnych i często schorowanych.

Zostali w MDPS. Opiekują się całą dobę Panująca epidemia koronawirusa w sposób szczególnym zagraża osobom starszym i cierpiącym na różne choroby przewlekłe. Takimi są podopieczni Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Chcąc ich chronić, pracownicy MDPS - na czele z dyrektor placówki Marzeną Dziedzic - poświęcili swoje życie prywatne oraz kontakty z rodziną, zamykając się w placówce. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu 24 godziny na dobę. Dzięki zaangażowaniu opiekunów medycznych MDPS pracuje w trybie zamkniętym, co oznacza, że nikt nie wchodzi, ani nie wychodzi z tej placówki. Pracownicy przebywają w MDPS przez dwa tygodnie bez przerwy, po czym wchodzi kolejna zmiana, tak by rozpocząć następny - już tygodniowy - dyżur. Warto podkreślić, że przed wejściem do MDPS wszyscy pracownicy poddawani są testom na obecność koronawirusa, by minimalizować ryzyko.

- Pracownicy zdecydowali się na taki tryb pracy, po to by chronić naszych mieszkańców, którzy wymagają stałej opieki, bo są osobami niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. Zdecydowali się zamieszkać z podopiecznymi, bo zdają sobie sprawę, jak niebezpieczne w skutkach byłoby zarażenie wirusem, a ich los nie jest im obojętny – mówi Marzena Dziedzic, dyrektor MDPS w Żorach. - Nie jest to łatwa praca, jednak nasi pracownicy są pełni empatii i zaangażowania - naprawdę niezwykli. Nikogo nie musiałam prosić ani namawiać. Jestem bardzo dumna z moich pracowników i cieszę się, że mogę z nimi pracować. Jestem bardzo wdzięczna za ich postawę – dodaje Marzena Dziedzic. W wyjątkowym trybie pracują nie tylko opiekunowie medyczni. Warto wspomnieć także o pracownikach kuchni, którzy choć nie mają kontaktu z mieszkańcami MDPS, to także zamknęli się na dłuższy czas w placówce - pracują po 12 godzin dziennie przez dwa tygodnie, a po tym czasie wchodzi druga zmiana. Wszystko po to, by zminimalizować częstotliwość zmian, a tym samym ryzyko zakażenia.

Obecnie w Miejskim Domu Pomocy Społecznej przebywa 25 podopiecznych, a na terenie placówki nie odnotowano jeszcze żadnego przypadku koronawirusa. Koronawirus w Żorach Do 24 kwietnia potwierdzono w Żorach 19 przypadków zakażeń koronawirusem. Do tej pory cztery osoby wyzdrowiały. To mężczyźni w wieku 64 i 56 lat, którzy pod nadzorem lekarza leczyli się w domu oraz kobiety w wieku 80 i 53 lat, które z kolei dochodziły do zdrowia w szpitalach. Niestety, dwóch mieszkańców Żor zmarło na Covid-19. W szpitalu w Tychach zmarła 64-letnia kobieta z Żor. Z kolei w lecznicy w Raciborzu 79-latek. 24 kwietnia w kwarantannie przebywało 177 osoby.

